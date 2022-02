Ultime notizie calcio Napoli - In casa Lazio suonano due campanelli d'allarme per Maurizio Sarri in vista della gara di domani contro il Napoli. Ciro Immobile, infatti, oggi non ha preso parte alla seduta di allenamento, anche se al momento non è noto il motivo. Regolarmente in gruppo, invece, Pedro, pienamente ristabilizzato, mentre Danilo Cataldi ha accusato una contrattura e potrebbe non farcela per domani.

Lazio Immobile