La sorella di Maradona positiva al coronavirus: martedì Maradona si sottoporrà al tampone

Kitty Maradona, sorella di Diego Armando Maradona, è risultata positiva al coronavirus dopo essersi sottoposta al test del tampone. Secondo informazioni riportate dalla stampa argentina, la donna era asintomatica e non è stata in contatto diretto con il fratello Diego, attualmente allenatore del Fimnasia La Plata. Anche il marito di Kitty, cognato di Diego, è stato contagiato e si trova attualmente ricoverato.

Previsto in ogni caso un test del tampone anche per Maradona, in programma per il prossimo martedì. Il test gli sarà somministrato dal dottor Leopoldo Luque e dall'equipe medica del Gimnasia. Per precauzione, il test sarà effettuato a domicilio.