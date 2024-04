La Roma chiede di anticipare a sabato la sfida contro il Napoli: i dettagli

La Roma conquista la quarta semifinale europea consecutiva e non vuole lasciare nulla al caso in vista del 2 maggio, match di andata contro il Bayer Leverkusen. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il club giallorosso ha inviato una lettera alla Lega Calcio per chiedere di non giocare il recupero dei minuti finali contro l'Udinese il 25 aprile perché, a cascata, darebbe un giorno di riposo in più ai tedeschi.

Una questione di calendario, dunque, che si spiega così: per Udinese-Roma, interrotta al 72' per il malore occorso a Ndicka, si era pensato al 25 aprile come possibile data del recupero perché prima data disponibile. Ma il match si inserirebbe tra Roma-Bologna (prevista lunedì) e Napoli-Roma che, con l'Udinese il giovedì, si dovrebbe per forza disputare di domenica. Questo scenario, però, darebbe 24 ore di vantaggio al Leverkusen che giocherà sabato contro lo Stoccarda.

La Roma, dunque, chiede alla Lega la possibilità di giocare contro l'Udinese più avanti, magari a maggio, magari quando sarà previsto il recupero anche di Atalanta-Fiorentina (non giocata per la morte di Joe Barone), anche perché pure i nerazzurri sono coinvolti nella lotta al quinto posto che vale la Champions League.

Nella lettera la Roma ricorda anche un precedente: Juventus-Napoli del 23 dicembre 2020 che non fu recuperata nella prima data disponibile ma il 7 aprile 2021.