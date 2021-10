Ultime notizie calcio Napoli - Grande vittoria per la Macedonia, che questa sera ha steso per 4-0 il piccolo Liechtenstein grazie alle reti di Velkovski, Alioski, Nikolov e Churlinov. 90 minuti in campo per Elmas, con i macedoni che in questo modo agganciano l'Armenia al secondo posto dopo il pari di questi ultimi contro l'Islanda.