L'Italia non andrà al Mondiale ma è sesta nel Ranking FIFA

Ad aumentare l'amarezza per la mancata presenza dell'Italia di Roberto Mancini ai Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre) arriva la notizia che gli azzurri hanno guadagnato una posizione e sono ora al sesto posto nella classifica Fifa, in cui hanno scavalcato la Spagna di Luis Enrique.

Italia sesta nel Ranking FIFA

Al comando c'è sempre il Brasile, che rafforza il proprio primato, secondo e terza sono il Belgio e l'Argentina, mentre i campioni del mondo della Francia sono quarti davanti all'Inghilterra. Poi, appunto sesta, c'è l'Italia. Il ranking delle prime dieci è completato da Spagna (7/a), Olanda (8/a), Portogallo (9/o) e Danimarca (10/a). Tutto ciò tenendo conto delle 53 partite di Nations League giocate nella 'finestra' delle nazionali di settembre e delle 119 amichevoli giocate nello stesso periodo. Fra le Top 20, la Croazia è quella che ha guadagnato più posizioni, tre, passando dal 15/o al 12/o posto, mentre ha guadagnato il 20/o posto l'Iran, che si è migliorato di due posizioni. Bene anche la Serbia, 21/a, con +4. Il maggior passo indietro in assoluto lo ha fatto, nonostante possa disporre di un super bomber come Erling Haaland, la Norvegia, che ha perso 6 posizioni è ora è al 42/o posto. (ANSA)

