L'Inter incassa più di tutti sui diritti tv, ecco la cifra che spetta al Napoli | FOTO

INCASSO DIRITTI TV 2021-2022 - Secondo quanto si legge dal portale della Gazzetta dello sport, Inter, Juventus, Milan e Napoli sono le quattro squadre che nella scorsa stagione hanno incassato di più dalle tv.

Incassi diritti tv

Eccole, in esclusiva per Sport&Business, tutte le cifre della ripartizione dei diritti audiovisivi della Serie A 2021-22, come da documento interno della Lega.

E' stata l’Inter ad accaparrarsi la fetta più grossa: 84,2 milioni contro i 77,9 della Juventus e i 77,8 del Milan

A quota 68,5 milioni troviamo il Napoli, seguito da Roma (64,1), Lazio (58,9)

Vi proponiamo il grafico pubblicato dal sito della Gazzetta dello Sport.

