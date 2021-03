Koulibaly infortunato col Senegal, lussazione al dito per lui: i dettagli

Koulibaly infortunato in Senegal. Non arrivano notizie positive per Gattuso e il Napoli. Il difensore azzurro era arrivato martedì sera nel ritiro del Senegal nonostante la sua già annunciata assenza contro il Congo perchè squalificato.

Al momento però sembra che Kalidou Koulibaly dovrebbe saltare anche la sfida contro l'Eswatini. Dal Senegal infatti fanno sapere che Koulibaly si è infortunato al primo allenamento con i suoi connazionali procurandosi una lussazione a un dito della mano. Sembra quindi che il CT senegalese non dovrebbe rischiarlo neanche contro Eswatini.