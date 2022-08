Kepa vicinissimo al Napoli? Spunta un indizio social | FOTO

Kepa-Napoli, spunta indizio social. Come ormai noto, è ormai il segreto di Pulcinella, gli azzurri sono in trattativa con il Chelsea per il prestito del portiere spagnolo. L'arrivo di quest'ultimo sbloccherà la cessione di Alex Meret destinato ad andare allo Spezia. Ad avvicinare sempre di più Kepa alla maglia del Napoli è un like che il calciatore ha lasciato su un post scritto da Fabian Ruiz dopo la vittoria di ieri in amichevole contro il Girona.

In allegato l'immagine

