Juventus, caos nazionali: Allegri ha tanti nodi da sciogliere per la Roma

Ultime calcio - Juventus con problemi di formazioni per la sfida con la Roma. Con Dybala e Morata che stringeranno i denti per un posto in panchina, come riporta Tuttosport, Massimiliano Allegri deve valutare le condizioni dei Nazionali. Tra ieri, oggi e sabato torneranno Dejan Kulusevski, Matthijs de Ligt, Wojchech Szczesny, Aaron Ramsey, Weston McKennie e poi Rodrigo Bentancur con l'altra pattutglia di sudamericani: Alex Sandro, Juan Guillermo Cuadrado e Danilo. A centrocampo

dipenderà dalle condizioni di Bentancur. Possibile che Arthur possa invece essere convocato e giocare uno spezzone nel finale.