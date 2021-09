Juventus, Allegri a Napoli risparmierà i sudamericani. Cuadrado l'unica eccezione

Ultime notizie calcio Napoli - Ecco quanto si legge su Tuttomercatoweb in vista della sfida di sabato tra Napoli e Juventus:

"La Juventus, in vista della gara di sabato col Napoli, si ritroverà alla Continassa nella giornata di domani per riprendere la preparazione. I primi nazionali a rientrare mercoledì saranno Rabiot e De Ligt, mentre gli altri europei rientreranno giovedì. Per i sudamericani invece occorrerà attendere venerdì. Proprio per questo Max Allegri vorrebbe risparmiare tutti i giocatori sudamericani, ma per qualcuno dovrà fare un'eccezione. Ed in tal senso l'indiziato numero uno è Juan Cuadrado che nonostante il volo intercontinentale a ridosso del match dovrebbe essere schierato titolare".