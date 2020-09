Juve Stabia-Monopoli 1-2: sconfitta al Menti per le Vespe

Ultime calcio Napoli - Inizia molto male il campionato 2020-2021 della Juve Stabia. Le vespe, retrocesse in C, perdono in casa contro il Monopoli con il risultato di 1-2. Sotto un violento acquazzone, le due squadre scendono in campo tra mille difficoltà e per questo motivo la prima frazione é fatta di tanta confusione e poco spettacolo. Pasquale Padalino, tecnico delle vespe, schiera i suoi con un 4-3-3 in cui viene impiegato anche il giovane Todisco a causa della rosa molto corta per i gialloblù. L’equilibrio del primo tempo viene rotto dal gol dell’attaccante Niccolò Romero in chiusura di prima frazione: tiro dal limite dell’area che inganna il portiere avversario. Da segnalare l’uscita per infortunio del capitano Alessandro Mastalli. Nella ripresa i padroni di casa hanno un forte vento a sfavore e questa condizione favorisce la rocambolesca autorete di Rizzo che riporta in parità il match. La squadra cala vistosamente ed é il Monopoli a portarsi in vantaggio con Starita che approfitta di un errore mastodontico di Allievi e fredda Tomei. La gara scivola verso la fine senza altri sussulti. 3 punti per i pugliesi e tanta delusione per le vespe. Queste le considerazioni dei tecnici:



Padalino: “Sconfitta ingiusta. Manca qualcosa sul mercato, dobbiamo lavorare.”



Scienza: “Grande reazione e bella vittoria. Non era facile.”

di Salvatore Sorrentino