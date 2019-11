Juventus: le ultime sulle condizioni di CR7, Pjanic e Alex Sandro

Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve prepara la prossima sfida che vedrà i bianconeri di Sarri impegnati contro l’Atalanta. Queste le ultime dalla Continassa, come riporta il sito ufficiale del club:

“Mentre si attende il rientro del solo Cuadrado, impegnato la notte scorsa negli Stati Uniti, la squadra ha ripreso anche oggi a lavorare al JTC, a ranghi ormai quasi completi. Nel dettaglio, il gruppo si è focalizzato, dopo il lavoro di attivazione e fisico, su possessi palla, con particolare attenzione sugli sviluppi offensivi del gioco. Matuidi ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni. Pjanic si è allenato parzialmente in gruppo, Rabiot ha svolto allenamento differenziato a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro; Ronaldo ha svolto lavoro personalizzato. Infine, un aggiornamento su Alex Sandro: il brasiliano è stato sottoposto oggi presso il J Medical ad un controllo clinico e radiologico che ha evidenziato un significativo miglioramento al problema all’adduttore sinistro e pertanto le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Anche per domani l’appuntamento alla Continassa è fissato per il pomeriggio”.