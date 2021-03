Italia, quattro membri dello staff azzurro positivi al Covid-19

Ultime calcio - Quattro membri dello staff dell'Italia positivi al Covid. La nuova tornata dei tamponi della Nazionale ha rilevato quattro positivi al Coronavirus. Un tecnico già isolato a Sofia - e rientrato in Italia per una faringodinia - è risultato positivo al tampone. Altri tre membri dello staff sono risultati positivi al tampone eseguito oggi e comunicato a fine partita.

Dei 4 positivi al Covid dello staff della Nazionale, uno era già rientrato in Italia prima che arrivassero i risultati, mentre gli altri 3 non torneranno in Italia con la squadra