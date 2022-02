Ultime notizie calcio Napoli - Sono tre i calciatori dell'Inter diffidati in vista del big match di domenica prossima contro il Napoli, vale a dire Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic ed Arturo Vidal. Situazione, dunque, da tenere sotto controllo per Simone Inzaghi, che in queste due gare (il derby e la partita del Maradona) si gioca tantissimo.