Infortunio Osimhen, SSC Napoli: "Ringraziamo lo staff sanitario dell’Atalanta, il team di rianimatori e il personale dell’ospedale di Bergamo"

Dopo la gara di Bergamo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. La SSC Napoli ha fatto un comunicato di ringraziamenti per Victor Osimhen:

"Osimhen dopo aver trascorso la notte in osservazione a Bergamo, rientrerà a Napoli in serata. Il club e il Dott. Canonico ringraziano lo staff sanitario dell’Atalanta, il team di rianimatori del Gewiss Stadium e il personale del pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII per la professionalità e la disponibilità dimostrata. Il calciatore verrà valutato ulteriormente nella giornata di domani".