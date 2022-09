Infortunio Osimhen: vi spieghiamo bene cosa ha avuto e quando torna in campo | VIDEO

Infortunio Osimhen, un fulmine a ciel sereno in casa Napoli. L'attaccante nigeriano è uscito dal campo per infortunio nel primo tempo di Napoli-Liverpool: quello che all'inizio sembrava un semplice problema muscolare, che si era già palesato nei minuti finali di Lazio-Napoli, si è poi rivelata una lesione di secondo grado al bicipite femorale.

Infortunio Osimhen

Si tratta dunque di un infortunio più serio del previsto, che costringerà Osimhen ad osservare almeno un mese di stop prima di poter tornare in campo.

Per capire meglio di che tipo di infortunio si tratta, cosa si è fatto Osimhen e quando potrà tornare in campo, CalcioNapoli24 ha chiamato in causa il dottor Fabio Mellino, fisioterapista, osteopata e posturologo napoletano, che nell'ultimo anno ha raggiunto la fama su Tik-Tok con i suoi video in cui spiega nei dettagli gli infortuni dei giocatori.

Lesione di secondo grado al bicipite femorale

Capiamo dunque che cos'è una lesione di secondo grado al bicipite femorale e quali sono i tempi di recupero per questo tipo di infortuni. Guarda il video cliccando play oppure vai sul canale YouTube di CalcioNapoli24

Segui il dott. Fabio Mellino sui social: