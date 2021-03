Infortunio Mertens, aggiornamento Gazzetta: lussazione alla spalla non grave, oggi gli esami

Notizie Napoli calcio. Ieri Dries Mertens è stato sostituito per un infortunio alla spalla. Il belga, apparso dolorante, è rientrato negli spogliatoi è siamo in attesa di capire quali siano le sue reali condizioni. Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport sull'infortunio dell'attaccante del Napoli:

"A quanto apre, dovrebbe trattarsi di una lussazione non grave. Dopo la partita, infatti, il giocatore del Napoli stava già molto meglio. Nella giornata di oggi, tuttavia, si sottoporrà agli esami strumentali del caso per verificare l'entità del danno riportato. Le sue condizioni saranno valutate, in ogni modo, anche dai sanitari del Napoli al suo rientro in sede, che dovrebbe avvenire giovedì pomeriggio. Gattuso deciderà, poi, se impiegarlo o meno contro il Crotone, sabato pomeriggio".