Infortunio in Milan-Napoli: Calabria costretto al cambio

Il calciatore non riesce a proseguire la partita perché si è infortunato in Milan-Napoli. Problema muscolare che ha costretto l'allenatore al cambio già nel primo tempo con il giocatore che è uscito dalla partita.

Calabria Kvratskhelia

Milan-Napoli: infortunio per Calabria

Napoli - Si è fermato il giocatore nel primo tempo della partita. Perché durante Milan-Napoli si è infortunato Calabria. Problema muscolare per il calciatore e capitano rossonero che ora dovrà stare fuori per diverso tempo in base a quella che sarà l'entità del suo infortunio, nelle prossime ore dovesse arriverà una diagnosi definitiva.