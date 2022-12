Infortunati Napoli, annuncio di Spalletti su Rrahmani, Sirigu e Demme! | VIDEO

Le condizioni di Demme, Sirigu e Rrahmani? Quando tornano in vista dell'Inter? In conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Crystal Palace, prossima amichevole degli azzurri nel ritiro di Antalya, l'allenatore Lucian Spalletti ha risposto alla domanda sugli infortunati, descrivendo le condizioni di Salvatore Sirigu, Amir Rrahmani e Diego Demme.

"Sirigu sta facendo un programma che prevedeva delle valutazioni step by step, siamo contenti del livello che ha raggiunto e quando si reintegrerà, ricomincerà a fare un po' di allenamenti. Così come Rrahmani: era stato valutato di riniziare e sfruttare questo break per fare delle cose a secco, per rimettere dentro le qualità che bisogna allenare in questo momento qui. E poi inizierà con la palla. Demme ha quest'affaticamento muscolare, ma senza lesione: per scopo precauzionale, lo terremo fuori nella partita di domani sera".