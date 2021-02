Incredibile suicidio, lutto nel mondo del calcio: il 'Morro' Garcia si è sparato con un'arma da fuoco

Il Sudamerica piange Santiago Garcia. Il 'Morro', attaccante idolo del Nacional e del Godoy Cruz, molto celebre in Uruguay e non solo, è morto all'età di 30 anni nel proprio appartamento di Mendoza, in Argentina. Secondo la stampa locale, si sarebbe tolto la vita sparandosi con un'arma da fuoco.

L'attaccante che aveva lasciato un bel messaggio via social per l'addio di Maradona dopo il terribile lutto postando sui social la foto insieme, era attualmente senza squadra dopo aver giocato per quattro anni con il Godoy Cruz. Nel 2017/18 si è laureato capocannoniere del campionato argentino.

Ultimamente, però, era in cura presso uno psicologo per trovare rimedio alla depressione che lo attanagliava da qualche tempo. Un periodo difficile da cui il calciatore non è più uscito, decidendo tragicamente di porre fine alla propria vita.

Il 'Morro' Garcia, nato nel 1990, aveva compiuto 30 anni lo scorso 14 settembre. In Uruguay si è contraddistinto con la maglia del River Plate di Montevideo ma soprattutto con quella del Nacional, di cui è sempre stato tifoso. Il club ha espresso il proprio sentimento di incredulità tramite i social: