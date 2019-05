Filo diretto alle 18 su CN24TV, Corvino Impianti premia i tifosi: due biglietti Napoli-Inter e un pallone, la promozione

Dove comprare caldaia e condizionatore a Napoli? Chiama Corvino Impianti, finanziamenti anche a 20 euro mensili. Corvino premia la passione con biglietti Napoli

Filo diretto con i tifosi targato Corvino Impianti dal lunedì al venerdì. su CalcioNapoli24TV, canale 296 Campania DTT. Appuntamento questo pomeriggio alle 18. Chiamaci allo 081 19 71 9721

Eccezionale offerta di CORVINO IMPIANTI per tutti i tifosi della S.s.c. Napoli.

Parte la nuova campagna di rottamazione per le vecchie caldaie a gas.

Chiamando CORVINO IMPIANTI verrà offerto nel pacchetto: fornitura, installazione e collaudo di un nuova caldaia a gas a risparmio energetico con l'incredibile possibilità di rateizzazione con soli 20 euro al mese con 2 anni di garanzia tutto incluso!

Installando la nuova caldaia a risparmio energetico con i soldi che risparmierai sulla bolletta del gas la caldaia si ripagherà da sola!

Ma in più CORVINO IMPIANTI come Sponsor Ufficiale del Calcio Napoli, a tutti i clienti che approfitteranno della nostra offerta, installando una nuova caldaia a gas verranno dati in omaggio due biglietti in Tribuna Posillipo per la prossima gara in casa Napoli-Inter o a scelta un pallone autografato in originale da un calciatore del Napoli.

In alternativa per tutti i possessori di una caldaia in casa la Corvino Impianti effettua la manutenzione e la revisione annuale con solo 29 euro.

Vi aspettiamo chiamateci al 081 754 59 38. WWW.CORVINOIMPIANTI.IT