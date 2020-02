Incredibile Juventus-Inter, gara a rischio rinvio! Attesa decisione del Governo: si vuole evitare il danno economico

Ultime notizie calcio. Ancora un ribaltone in vista per Juventus-Inter? Il big match in programma domenica sera, si sarebbe dovuto giocare a porte chiuse per l'emergenza Coronavirus: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche il rischio che la gara possa essere rinviata.

Juventus-Inter, rischio rinvio

Una gara come il derby d'Italia, aggiunge la rosea, è sintomo di oltre 170 paesi sintonizzati in tutto il mondo per assistere alla sfida. E' per questo motivo che gli organi federali, a stretto contatto con il Governo italiano, stanno cercando una soluzione rapida al problema. L'eventuale rinvio sarebbe sono per Juventus-Inter (le altre quattro gare resterebbero a porte chiuse) ma il tempo stringe ed una soluzione a questo weekend calcistico ancora non c'è.