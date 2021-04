Il Roma, Scotto: "Riflettere bene prima di cedere Koulibaly, non può essere questo Manolas il suo vero erede"

Napoli - Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, scrive su Twitter:

“I singoli cancellano i soliti difetti del Napoli: tenuta mentale che vacilla facilmente e una difesa inaffidabile. Per fortuna il rientro degli infortunati ridà energie e gol all'attacco. Riflettere bene prima di cedere Koulibaly. Non può essere questo Manolas il suo vero erede”

Napoli-Crotone, il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Rui; Fabian, Bakayoko (17' st Elmas); Politano (17' st Lozano), Mertens (28' st Zielinski), Insigne; Osimhen (45' st Petagna). A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Hysaj, Rrahmani, Petagna, Costanzo, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto (45' Marrone); Rispoli (2' st Pedro Pereira), Messias, Benali, Zanellato (36' Rojas), Molina (45' st Di Carmine); Ounas (2' st Vulic), Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Magallan, Cigarini, Rojas, Riviere. Allenatore: Cosmi.

ARBITRO: Di Martino di Teramo.

MARCATORI: 19' pt Insigne (N), 22' pt Osimhen (N), 25' pt Simy (C), 34' pt Mertens (N), 3' st Simy (C), 14' st Messias (C), 27' st Di Lorenzo (N).

NOTE: Ammoniti (N); Rispoli (C), Benali (C), Pedro Pereira (C), Rojas (C). Recupero: 0' pt, 4' st .