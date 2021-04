Il Roma, Scotto: "Il Napoli fallisce l'occasione per distruggere la peggior Juventus dell'anno, Lozano non era pronto per giocare titolare"

Napoli - Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, scrive su Twitter:

“Il Napoli fallisce l'occasione per distruggere la peggior Juventus dell'anno. Peccato per il rigore (ma c'era anche per loro) ma soprattutto per le tante occasioni sbagliate. Lozano non era pronto per giocare titolare, Osimhen molto meglio di Mertens. Il Napoli resta in corsa”