Il Real Madrid boicotta i Mondiali per Club! Pessima notizia per le indebitate Inter e Juventus

Il Real Madrid boicotta il Mondiale per Club! Carlo Ancelotti ha fatto sapere che il club madrileno non prenderà parte alla competizione e questa, secondo il giornalista Paolo Ziliani, è una notizia bruttissima soprattutto per Juventus e Inter, che contavano proprio sul Mondiale per ripagare i numerosi debiti societari.

Scrive Ziliani su Twitter a tal proposito:

Carlo Ancelotti rivela al Giornale che il Real Madrid non prenderà parte alla tanto strombazzata prima edizione del Mondiale per club che la FIFA ha annunciato per l’estate prossima negli USA. Una svolta clamorosa perché il Real così facendo si mette alla testa di molti club e dell’intero sindacato mondiale dei calciatori che già avevano espresso il loro dissenso verso un torneo che ingolfava ulteriormente calendari già pieni, metteva a rischio la salute dei calciatori, si inseriva a cavallo tra due stagioni ponendo gravi problemi di natura contrattuale e offriva, almeno per le abitudini dei top club, compensi non adeguati rispetto all’impegno di 30 giorni richiesto.

Se questa pare a molti, se non a tutti, la giusta conclusione dell’ennesimo “colpo di testa” dei mammasantissima del calcio mondiale - in questo caso di Infantino, presidente FIFA -, la notizia giungerà oltremodo sgradita qui da noi: avendo il calcio italiano molti club con le pezze al culo, il nostro movimento “salva-brand” aveva fatto affidamento sul Mondiale per club per pompare un po’ di ossigeno in casa Juventus, dove manca l’aria, e in casa Inter, dove non si sta molto meglio.

Se Elkann, Scanavino e Ferrero contavano di mettere un cerotto al bilancio 2024-25 con i 50-60 milioni elargiti dalla FIFA, dovranno pensare a qualcos’altro; e lo stesso dicasi per Oaktree e Marotta. E tuttavia, come dice il proverbio, non tutti i mali vengono per nuocere: chissà che assieme al Mondiale per club non scompaiano una buona volta dai calendari grondanti tornei anche Nations League, Conference League e tutti gli inutili orpelli che zavorrano il pianeta pallone, Infantino & company compresi.