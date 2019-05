Nota lieta in casa Chievo Verona. Secondo Tuttomercatoweb, il centrocampista Sofian Kiyine è stato preconvocato dalla Nazionale A del Marocco per la Coppa d’Africa. In attesa di accendere il mercato estivo, Kiyine si gode la preconvocazione. Aspettando la chiamata di mercato giusta. Il Napoli è sulle sue tracce da diverso tempo e potrebbe anche pensare ad un suo acquisto in estate.