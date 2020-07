Il Napoli arriva all'hotel Palazzo Caracciolo per il ritiro pre gara: Mertens e Gattuso i più acclamati, Insigne unico a fermarsi per un selfie [FOTO & VIDEO CN24]

Ultime notizie calcio Napoli - Il Napoli è appena arrivato all'hotel Palazzo Caracciolo, dove resterà in ritiro fino alla partita di questa sera contro la Roma, decisiva per l'assalto al quinto posto e per rialzare la testa dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Ad attendere la squadra all'esterno della nota struttura alberghiera c'era un gruppetto di tifosi, prevalentemente composto da ragazzi. L'unico a fermarsi per concedere una foto è stato Lorenzo Insigne, mentre i più acclamati dai presenti sono stati ancora una volta Dries Mertens e Gennaro Gattuso. Atmosfera molto serena, con le forze dell'ordine che hanno provveduto a mettere la zona in sicurezza.

