Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", il Napoli continua a lavorare per il dopo Gattuso. A quanto pare, infatti, De Laurentiis avrebbe già contattato dieci allenatori. In tal senso girano da tempo i nomi di Juric, Italiano e Spalletti, ma non si possono di certo escludere Paulo Fonseca e Simone Inzaghi.