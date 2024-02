Il Mattino - Lookman-Chukwueze in Italia già domani, Osimhen no: ecco quando torna a Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo la notizia lanciata dai colleghi di Sky Sport, piovono conferme sul rientro rinviato di Victor Osimhen dalla Nigeria. Ne parla infatti anche l'edizione online de Il Mattino di Napoli:

"Tutto in attesa di Victor Osimhen il cui rientro slitta ancora e mette in dubbio la sua presenza per la sfida coni il Genoa di sabato prossimo al Maradona. L'attaccante, che poche ore fa è stato premiato dal presidente della Nigeria insieme a tutti i suoi compagni per il secondo posto nella coppa d'Africa (persa con la Costa d'Avorio), dovrebbe rientrare tra giovedì e venerdì prossimo in Italia (gli altri nigeriani che militano nel campionato italiano però - Lookman e Chukwueze, rispettivamente nell'Atalanta e nel Milan – faranno ritorno domani e da giovedì saranno già al lavoro).

Rientro Osimhen a Napoli: la data

Insomma, il rientro di Osimhen a Napoli è fissato fra giovedì e venerdì, con il nigeriano che difficilmente potrà giocare in Napoli-Genoa:

"In tal caso – e nella migliore delle ipotesi – il bomber mascherato avrebbe eventualmente a disposizione solo l'allenamento di rifinitura pre Genoa. Il tutto senza considerare scali e jet-lag. Insomma, la presenza di Victor è in forte dubbio. Facile immaginare che Walter Mazzarri preferirà preservarlo ed averlo al meglio per l'importantissima sfida degli ottavi di finale di Champions League il mercoledì successivo contro il Barcellona".

Lo conferma anche Sky Sport, che parla di quest'anomalia, considerando anche gli altri calciatori nigeriani che sono stati in nazionale per la Coppa d'Africa e di rientro in Italia: ad esempio Lookman è atteso giovedì da Gasperini per unirsi al gruppo mentre Chukwueze domani sarà già a Milanello, secondo i colleghi di Sky.