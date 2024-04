Il Mattino - Empoli-Napoli, chance per Ostigard-Mazzocchi! La decisione di Calzona su Traorè-Zielinski

Ultime news SSC Napoli - Verso Empoli-Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla delle scelte di Calzona:

"La difesa dei mal di pancia è in piena emergenza, ma si sapeva. I due squalificati, Rrahmani e Mario Rui, verranno sostituiti da Ostigard e Mazzocchi. Per il resto, tutto resta immutato. Anche Cajuste e Traoré, che pure scalpitavano, dovranno lasciar posto ancora ad Anguissa e Zielinski. Chissà, se è la mossa giusta.

Fiducia a Osimhen e Kvara. L'Empoli deve salvarsi, è nel sottovuoto di chi lotta per restare in A. Avrà fame e sangue negli occhi. Davide Nicola, dopo la rimonta record con la Salernitana, insegue il bis a Empoli. Dice: «Siamo nella condizione di voler recuperare quel punto che abbiamo perso domenica a Lecce, a prescindere dall'avversario dobbiamo mettere tutto noi stessi. La differenza la fa la voglia di lottare». E ancora: «Il Napoli era una macchina perfetta, non so cosa sia successo quest'anno. Con Calzona stanno facendo vedere i movimenti tipici di quel Napoli. Abbiamo cercato di studiarli a fondo. Dobbiamo fermarli». D'altronde, non è una mission impossibile di questi tempi".