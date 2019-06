Il dott. Esposito cercato dalla Ssc Napoli? Zero riscontri, nel 2014 fu segnalato dal club al Coni: la vicenda

Negli ultimi giorni, era stato additato dalla stampa irpina come possibile erede del Dott Alfonso De Nicola a capo dello staff medico del Napoli, il Dottore Gennaro Esposito, attualmente medico sociale dell'Avellino.

La redazione di CalcioNapoli24, ha approfondito la questione raccogliendo notizie che minano le fondamenta di questa eventualità. Lo stesso Gennaro Esposito, infatti, è stato per molto tempo addetto ai controlli antidoping del CONI per la regione Campania, tanto da aver svolto questa mansione anche in alcune partite al San Paolo. Nel febbraio 2014, precisamente dopo le gare contro Milan e Roma, la società partenopea segnalò l'attuale medico dell'Avellino alla Federazione Medici Sportivi. Secondo il club azzurro, infatti, Esposito aveva ostacolato le operazioni antidoping dei suddetti eventi con un atteggiamento poco collaborativo e professionale. Segnalazione, che fece aprire una successiva indagine interna alla Federazione a carico del dottore e che gli costò l'incarico. Alla luce dell'accaduto, pertanto, sembra alquanto impensabile che le strade del Napoli e del dott. Esposito possano ricongiungers e soprattutto cade l'eventualità che la dirigenza partenopea possa averlo cercato e offerto un incarico.