Il commento della SSC Napoli: "Vinciamo senza sosta in campionato, è una marcia trionfale!"

La SSC Napoli commenta così la vittoria per 3-0 contro lo Spezia. Ecco il commento sul sito ufficiale della società azzurra:

"Il colpo del KO. La K di Kvara, la O di Osimhen. L'acronimo del quinto successo consecutivo in campionato e di un cammino che sta assumento i connotanti di marcia trionfale. Il Napoli vince a La Spezia segnando 3 gol in mezzora appena si aprono le porte della ripresa. Dal minuto 47 al minuto 73 è la declinazione di un repertorio completo di potenza e qualità. Kvaratskhelia segna su rigore mettendola sotto l'incrocio. Poi Victor prende l'ascensore, quella che a Napoli si definisce "tram a muro", ed è l'immagine più efficace per spiegare l'esplosività di Osi. L'Uomo Mascherato sale in cielo trasformando una palla innocua che scende a piombo in oro zecchino girandola in rete come un Gigante tra gli umani. La sfida la chiude la premiata ditta. Kvara ruba palla in aera e invita a pranzo il socio in affari: doppietta di Osimhen e tutti a casa. Il colpo del KO. Dall'8 gennaio al 5 febbraio vinciamo senza sosta in campionato: 5 successi, 15 punti e lo splendore di 14 gol. Questo è il Napoli, bellezza. La Meraviglia continua...".