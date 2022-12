Il commento della SSC Napoli: "Raspadori dimostra che ogni ruolo è buono per fare gol! Sabato la prima amichevole al Maradona..."

Napoli-Crystal Palace 3-1, il commento ufficiale della società tramite il sito web:

"Il Napoli vince la seconda amichevole in Turchia battendo il Crystal Palace per 3-1. Tre lampi azzurri illuminano un match caratterizzato dall'impervie condizioni climatiche. Una spettacolare girata volante di Osimhen e un'altra splendida doppietta di Raspadori fregiano il secondo test al Winter Football Series by Regnum. Segnano prima gli inglesi con un bel contropiede alla mezzora. Poi è solo Napoli. Pareggio immediato di Osimhen che supera due difensori con un "sombrero" in area e chiude in spaccata nell'angolo opposto. Nel secondo tempo entra Raspadori e dimostra che ogni ruolo è buono per fare gol. Trequartista o attaccante per Jack pari sono. Due gioiellini con l'Antalyaspor e altre due perle con il Crystal Palace: prima un destro all'incrocio e poi una girata al volo da bomber rapace. Quattro gol in quattro giorni per Raspa che griffa con una firma d'autore l'esperienza ad Antalya. Adesso si torna a Napoli dove sabato c'è la prima amichevole al Maradona contro il Villarreal. Il countdown verso la ripresa del campionato è già iniziato...".