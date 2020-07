Il commento della SSC Napoli: "Accelerazione impressionante di Lozano! Mertens un artista, alla prossima Gattuso contro il suo struggente passato..."

La SSC Napoli commenta tramite il proprio sito internet la vittoria ottenuta contro il Genoa per 1-2:

"Il bagliore dell'artista fiammingo e la lama nel buio del Chucky. Mertens e Lozano griffano il successo di Marassi con due lampi dal baricentro basso, fulminanti e micidiali, di creatività e tecnica. Dries apre la serata quando sta per chiudersi il primo tempo con un destro piazzato delizioso. Il Genoa pareggia con Goldaniga. Poi il Chucky entra e in un battito d'ali vola verso la porta con una accelerazione impressionante per il sorpasso definitivo. Il Napoli vince la settima partita su otto e prosegue il proprio cammino virtuoso. Si ricomincia domenica a San Siro contro il Milan. Angeli azzurri contro Diavoli rossoneri sullo sfondo dell'amarcord suggestivo di Gennaro Gattuso, di fronte al suo struggente passato..."