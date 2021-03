Il CIES incorona Insigne: è nella top 10 europea per rendimento in campo, e sul podio in Serie A! [GRAFICO]

Ultime notizie Napoli - L’osservatorio statistico del CIES ha sviluppato una metodologia unica per confrontare le prestazioni dei giocatori indipendentemente dalla loro posizione in campo. Il numero 331 del Weekly Post evidenzia i calciatori di movimento con il punteggio più alto per le partite del campionato nazionale giocate dal 1 ° gennaio 2021 per ciascuno dei 98 club dei 5 grandi campionati. Solo i giocatori schierati per almeno due terzi dei minuti durante questo periodo sono inclusi nella classifica.

La classifica europea

Leo Messi (Barcellona) 92.5 Robert Lewandowski (Bayern Monaco) 89.5 Jorginho (Chelsea) 89.5 Ruben Dias (Manchester City) 89.4 Cristiano Ronaldo (Juventus) 89.3 Nabil Fekir (Betis) 87.6 Toni Kroos (Real Madrid) 87.6 André Silva (Eintracht Francoforte) 87.4 Lorenzo Insigne (Napoli) 87.0 Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 86.4

La classifica della Serie A