Il Cagliari esulta: "Meret non ha potuto far nulla sulla zampata di Nandez! Non abbiamo perso la speranza dopo un inizio devastante del Napoli"

Il Cagliari commenta sul proprio sito il pareggio in extremis sul campo del Napoli:

"Il recupero ci è ancora amico, anche sul campo del Napoli. Il gol di Nahitan Nandez al 94' vale l'1-1 sul ed è un risultato che vale oro. Cuor di Leòn l'uruguayano ma non solo lui: tutti i suoi compagni che hanno strappato un punto contro un avversario lanciatissimo verso la qualificazione alla prossima Champions. Un inizio devastante, quello dei partenopei, contro un Cagliari intimidito; ma piano piano la squadra di Semplici ha trovato coraggio, ha messo dentro nuovamente il cuore, ha resistito agli attacchi di un Napoli che voleva chiuderla e ha creduto sino alla fine alla possibilità di riprenderla. Commovente l'assalto finale nel maxi recupero concesso dall'arbitro Fabbri: Meret ha ricacciato a Pavoletti l'urlo del gol con una parata miracolosa, ma il portiere napoletano (già decisivo nel primo tempo sempre su Pavoletti e Nandez, e salvato dal palo dal tiro di Zappa) nulla ha potuto fare sulla zampata di Nandez, incuneatosi in piena area. Giusto premio a chi non si è voluto arrendere e ha saputo soffrire senza perdere la speranza"