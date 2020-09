Ultime notizie calcio Napoli - 5-1 netto ed inequivocabile per il Belgio, che ha archiviato la pratica Islanda grazie alle reti di Witsel, Mertens e Doku ed alla doppietta di Batshuayi. In campo per tutti i novanta minuti di gioco il 14 del Napoli, mentre Mario Rui per tutta la gara ha guardato i suoi compagni del Portogallo vincere per 2-0 contro la Svezia. Nemmeno un minuto per lui questa sera.