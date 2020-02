Terza vittoria di fila per il Barcellona di Quique Setien che, in casa contro il Getafe, è riuscito a conquistare l'intera posta in palio al termine di una partita molto combattuta grazie alle reti messe a segno da Antoine Griezmann e da Sergi Roberto. Nota stonata, però, rappresentata dall'infortunio che al 22' ha messo KO il terzino sinistro Jordi Alba.