Amichevole Turris-Napoli Primavera il 3 agosto a Torre del Greco: da definire solo l'orario [ESCLUSIVA]

Napoli calcio - Il Napoli Primavera targato Nicolò Frustalupi sta inziando a prendere forma sotto l'aspetto dell'organico e soprattutto della preparazione in vista del prossimo campionato. Da questo punto di vista gli azzurrini giocheranno una gara amichevole il prossimo 28 luglio contro l'Avellino di Piero Braglia. Nel tour pre-season di Frustalupi e dei suoi ragazzi spunta però un'altra tappa sempre in Campania. Secondo indiscrezioni raccolte, il 3 agosto il Napoli Primavera sarà di scena allo "Stadio Amerigo Liguori" di Torre del Greco per sfidare la Turris di Bruno Caneo. Si aspetta solo l'ufficialità. L'orario sarà presumibilmente in serata.

