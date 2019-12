Repubblica - Ibrahimovic potrebbe essere il primo regalo di De Laurentiis! Ancelotti quasi in parola con l'Arsenal, lo aspetta la Premier

Calciomercato Napoli - Il destino di Carlo Ancelotti era già segnato e nella notte è arrivata anche la conferma ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis, con uno scarno comunicato riportato dall'edizione online di Repubblica:

Repubblica aggiunge:

"Formalmente si tratta di un esonero, ma nel giro di poche ore sembra destinato a trasformarsi in una risoluzione consensuale mascherata. Il tecnico è infatti quasi in parola con l'Arsenal e ha già le valigie pronte per Londra, dove lo aspetta un gran ritorno in Premier. La panchina azzurra passerà invece già oggi nelle mani di Rino Gattuso, che è atteso stamattina in città e nel pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento a Castel Volturno. Per lui è pronto un contratto della durata di 18 mesi. Il primo regalo di De Laurentiis potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic, corteggiato però anche dal Milan"