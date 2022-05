I messaggi di Alessandro Siani e Maurizio De Giovanni dedicati a Lorenzo Insigne

Alessandro Siani e Maurizio De Giovanni hanno dedicato rispettivamente un messaggio a Lorenzo Insigne attraverso gli altoparlanti dello Stadio Maradona.

Questi i due testi integrali:

Lorenzo hai pianto e gioito per questa maglia. E noi insieme a te. Perchè nelle tue vene ,come nelle nostre scorrono anni di sofferenze e giorni di rinascita, sconfitte e vittorie .tutte vissute in un unico abbraccio . Ad ogni rete Il tamburo dagli spalti batteva come il tuo cuore in mezzo al campo. Le tue grida di gioia erano i nostri boati di felicità. Grazie capitano.grazie davvero. In questo momento ci saranno mille emozioni dentro di te. Un brivido che percorre tutta la tua vita. É proprio così: Chi lascia napoli piange 2 volte quando parte e quando ritorna". Perché nascere in questa città resta la piu grande vittoria di tutti i tempi!!!!!

Il tatuaggio

Non pensare di potertela togliere, Lore’.

Non pensare proprio di potertela togliere, Lore’.

Non pensare di sfilartela, come alla fine di una partita qualsiasi o di un allenamento.

Certo, è piena di sudore, perché tu sei abituato a onorarla così, fino all’ultima goccia di energia e di emozione. Certo, si sarà allungata e strappata, perché gli avversari ci provano in ogni modo a trattenerti e a strattonarti, ma tanto tu un modo di divincolarti e di puntare alla porta lo trovi sempre.

Ma non puoi togliertela, stavolta proprio no.

C’è differenza tra essere di Napoli e essere Napoletani, Lore’.

Essere Napoletani è un’altra cosa, però, e tu lo sai. Essere Napoletani significa respirare quest’aria e sentirla arrivare nel cuore, non nei polmoni. Essere Napoletani è un sentimento.

Quando sei entrato qui, a casa tua, eri un bambino con un sogno. Ti sedevi a bordo campo, aspettando che ti arrivasse un pallone da ributtare sul terreno, e sognavi di essere uno di quegli angeli con la maglia azzurra, anzi: di esserne il capitano. E rappresentare questo popolo in Nazionale, di alzare trofei. Di segnare una caterva di gol con quella maglia, e di entrare nella storia.

I sogni di un bambino sono importanti, Lore’. I sogni che si realizzano sono un miracolo, e i miracoli non passano.

Perciò no, non te la puoi sfilare questa maglia. Questa maglia è un tatuaggio, profondamente impressa nella pelle del tuo cuore. Chi è capitano di questa maglia, è capitano per sempre.

Perciò parti pure, Lore’, e porta il nome di questa città alto come una bandiera. Fai felici i tuoi tifosi, mostra intera la classe immensa che hai, fatti onore e onora sempre la maglia che hai tatuata sul cuore.

Porta con te un pezzo del nostro amore. E mi raccomando, riportacelo indietro luccicante e appassionato com’è.

Noi ti aspettiamo.