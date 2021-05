Hellas Verona, report allenamento: esercitazioni tattiche in vista del Napoli

CALCIO NAPOLI - Ecco il report allenamento dell'Hellas Verona in vista della gara contro il Napoli: "E’ proseguita oggi, venerdì 21 maggio, la preparazione dei gialloblù al match di domenica sera, allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ (ore 20.45), contro il Napoli, match valido per l’ultima giornata della Serie A TIM 2020/21. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ si è svolta, in mattinata, una seduta di allenamento con le seguenti attività: riscaldamento tecnico ed esercitazione tattica. Domani, sabato 22 maggio, è in programma - nel pomeriggio - una nuova seduta di allenamento, evidentemente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli e le misure di sicurezza vigenti".