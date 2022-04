Healthy Color a Napoli, oggi l'inaugurazione: è il più grande mai aperto, presente Petagna

Ultime notizie Napoli - Sale la febbre da cibo sano e colorato. Perché dopo un'attesa quasi interminabile è arrivato il giorno di Healthy Color. Dopo le aperture di Milano, Roma e Torino, il coloratissimo ristorante del cantante Sfera Ebbasta, il calciatore del Napoli Andrea Petagna e lo stilista Marcelo Burlon prosegue la sua espansione con nuovi store in Italia. In particolare c'è grande attesa per l'inaugurazione dello store di Napoli, in Corso Umberto I, 128, prevista per oggi alle ore 12.

Healthy Color a Napoli: l'inaugurazione

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, sono attesi anche i tre fondatori, che con Napoli hanno un legame particolare, a partire da Andrea Petagna che gioca proprio nella squadra della città e che unisce le due sfere professionali in una sola anima. «Quella di Napoli è l'apertura che attendevamo di più», hanno detto i tre founder:

«Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo. Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento. In una società sempre di corsa nutrirsi in modo corretto non è mai facile e scontato. Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare, ma soprattutto buona. Prendersi cura di se stessi e volersi bene sono atti di fondamentale importanza che dipendono anche dalle nostre scelte alimentari quotidiane in quanto Il cibo è vita ed energia».

Healthy Color a Napoli

Ma quello di Healthty Color è oramai un fenomeno di portata nazionale. Il mix tra il fascino dei fondatori e la novità dei prodotti presenti del menù costituisce un qualcosa di unico. Come se non bastasse, si aggiunge curiosità per la scoperta del ristorante di Napoli che sarà il più grande mai aperto dalla catena e che per tanto si presta alla grandissima allo stile innovativo che caratterizza tutti gli store della catena. Sono previste diverse sale e spazi sempre disegnati a mano dal duo di street artist Motorefisico: colori, geometrie e led accolgono i clienti in una dimensione unica e futuristica. Un impatto visivo degli store fuori da ogni immaginazione: un vortice di colori accoglie i clienti al loro ingresso nel ristorante. Poke, wok, burger, tartare, insalate, edamame e altre specialità fanno di Healthy Color un vero e proprio healthy fast food, con una scelta ampia per tutti i gusti.