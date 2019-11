Hamsik saluta Lavezzi: "16.07.2007 ecco la data che mi rimane nel cuore per sempre: grazie Pocho!" [FOTO]

Ultime calcio Napoli - "16.07.2007 ecco la data che mi rimane nel cuore per sempre ? la nostra presentazione con quella maglia che ci rappresenterà per sempre e con quale siamo stati e siamo amati ancora ? #sempreforzanapoli Quel giorno ho conosciuta una splendida persona fuori dal campo e un fuoriclasse in campo @pocho22lavezzi Grazie Pocho ? TVB ti saluto e faccio in bocca al lupo per le nuove avventure", è quanto scrive sul proprio profilo Instagram l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik.

Clicca sulla foto per ingrandirla.