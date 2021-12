Ultime notizie calcio Napoli - Grande gratificazione per Roberto Mancini, che in occasione dei Globe Soccer Awards è stato premiato come allenatore dell'anno. Il ct dell'Italia ha guidato gli azzurri alla vittoria di Euro 2020. Queste le sue parole: "Sono contento di ricevere questo award qui: eravamo underdog ma ci siamo riusciti ed è stato bello vincere gli Europei".