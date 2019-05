Giudice Sportivo - 9 squalificati per la prima giornata della prossima stagione: c'è anche Ilicic

E' arrivato puntuale, anche dopo l'ultima giornata del campionato, il comunicato ufficiale riguardanti le decisioni del giudicesportivo. Coloro che salteranno il primo match della prossima stagione sono Berardi e Magnanelli (Sassuolo), Keita e Perisic (Inter), Perucchini e Pajac (Empoli), Ilicic (Atalanta), Depaoli (Chievo) e Bakayoko (Milan). Ovviamente, Depaoli, Perucchini e Pajac, retrocessi con Chievo ed Empoli, sarebbero squalificati solo se in estate si trasferissero in un club che giocherà in Serie A.

Quindi anche Ilicic, attaccante dell'Atalanta che piace al Napoli, che però ha espresso la sua volontà di restare a Bergamo, se dovesse trasferirsi all'ombra del Vesuvio, non sarà disponibile per Ancelotti nella prima sfida di campionato.