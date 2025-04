Giorgia Rossi rivela: "Chieste ulteriori immagini di N'Dicka-Bisseck, non ce le hanno fornite"

Rivelazioni che sono destinate a far discutere quelle che ha fatto ieri sera Giorgia Rossi, conduttrice di punta di DAZN per le trasmissioni di contorno alla Serie A, nell'analisi della moviola arbitrale nel corso di 'Open VAR', appuntamento settimanale che studia i casi con anche la prospettiva del mondo dei fischietti.

Introducendo l'episodio del potenziale rigore per l'Inter contro la Roma, per fallo di N'Dicka su Bisseck, la Rossi ha infatti detto: "Abbiamo chiesto ulteriori immagini per farlo vedere all'interno di 'Open Var', ma non ci sono state fornite".

Quindi anche l'ex arbitro Luca Marelli, oggi moviolista per DAZN, ha detto la sua sull'episodio del possibile rigore di Inter-Roma: "La trattenuta di Ndicka è chiara e inizia molto prima che la palla arrivi nella zona di Bisseck. In situazioni di questo tipo si tiene conte anzitutto di una cosa: se il giocatore che si trova in vantaggio, nello specifico Bisseck, si aiuta a sua volta con le mani oppure fa qualcosa per ostacolare l'avversario, Ndicka. Il difensore dell'Inter non ha fatto niente di tutto questo, anzi ha subito una trattenuta prolungata da parte di Ndicka che ha usato entrambe le mani per fermarlo. L'arbitro Fabbri ha valutato male e il Var sarebbe dovuto intervenire perché era calcio di rigore". Le loro parole sono state riportate da TMW.