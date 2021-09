Ultime notizie calcio - Al termine di una trattativa lunghissima iniziata addirittura nel 2003 il Genoa sta per salutare in maniera definitiva il presidente Enrico Preziosi. Il patron del club ligure sta per cedere la società al fondo statunitense 777Partners. Stamattina è stato firmato l'accordo per la cessione del pacchetto azionario agli americani. Preziosi dovrebbe mantenere un incarico nel board per tre anni e in Lega Calcio. Resterà in carica l'attuale ad Zarbano.