Gazzetta - Insigne si è scusato con i compagni per lo sfogo post-Sassuolo: il retroscena

Napoli - L'edizione online di Gazzetta scrive un retroscena legato a Lorenzo Insigne: "Lorenzo Insigne s'è guardato dentro, ha capito che da capitano non avrebbe mai dovuto offendere i compagni e con loro si è scusato ma, nel contempo, li ha esortati a darci dentro, a profondere tutte le energie che ancora sorreggono il gruppo per evitare il fallimento. Lui, è il primo a stare male per quanto avvenuto, finora, in stagione. La discontinuità nei risultati e nelle prestazioni, soprattutto dei singoli, sta diventando una costante. E, dunque, dopo un attento esame di coscienza, s'è messo in testa al gruppo per lanciare la volata. Dopo quanto accaduto a Reggio Emilia, ci si aspetta una reazione forte da parte del capitano. E conoscendone la caparbietà, c'è da aspettarsi un grande Lorenzo, domani sera."