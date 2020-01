Gaetano inizia la sua avventura alla Cremonese: ecco il primo scatto allo stadio Zini [FOTO]

Ultime mercato Napoli. Gianluca Gaetano è di fatto un calciatore della Cremonese. Il talentuoso classe 2000, che ha trovato poco spazio al Napoli in questa prima parte di stagione, si è infatti trasferito a Cremona con la formula del prestito secco per i prossimi sei mesi.

Gaetano-Cremonese, arriva lo scatto

Come riportato da Cuoregrigiorosso.com, il giocatore già dalla prossime ora sarà a disposizione di mister Rastelli per iniziare la nuova avventura: intanto oggi è stato pizzicato in tribuna stampa allo stadio “Zini” prima della gara contro il Venezia per vedere dal vivo i suoi nuovi compagni. In attesa di poter scendere in campo e dimostrare finalmente il suo valore.